Marvell dépasse les prévisions, mais son action recule en raison de perspectives de croissance décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 2, ajout d'un graphique et de détails financiers au paragraphe 10)

Marvell Technology MRVL.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations, mais n'a pas réussi à répondre aux attentes élevées des investisseurs après une forte hausse de son cours, alimentée par l'intelligence artificielle.

L'action de la société basée à Santa Clara, en Californie, a chuté de près de 3 % en séance prolongée. Elle a presque triplé de valeur depuis le début de l'année, les géants du cloud ayant augmenté leurs dépenses en centres de données dédiés à l'IA et en puces sur mesure.

La volonté des géants de la tech de développer leurs propres puces, qui constituent une alternative moins coûteuse aux processeurs de Nvidia NVDA.O , onéreux et soumis à des contraintes d’approvisionnement, a stimulé la demande pour l’activité de puces sur mesure de Marvell, faisant de celle-ci l’un des grands gagnants de l’expansion des centres de données.

La demande pour ces puces a également augmenté à mesure que l'utilisation de l'IA passe de l'entraînement des modèles à leur exécution, domaine dans lequel les puces sur mesure peuvent offrir de meilleures performances et une plus grande efficacité que les processeurs standard.

Marvell prévoit un chiffre d’affaires de 3,15 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une fourchette de variation de plus ou moins 5 %, contre une estimation moyenne des analystes de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté devrait s’établir à 1,10 dollar par action, à plus ou moins 5 cents près, soit un résultat supérieur aux estimations de 1,07 dollar.

La semaine dernière, Marvell a conclu un accord portant sur des puces sur mesure avec Google GOOGL.O qui pourrait générer 120 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2033 et faire du géant de la recherche, détenu par Alphabet, l’un de ses plus gros investisseurs avec une participation pouvant atteindre 12,2 milliards de dollars.

Cet accord constitue une victoire stratégique majeure, qui permet à Marvell de diversifier sa clientèle dans le domaine des puces sur mesure et de se positionner pour mieux rivaliser avec son grand concurrent Broadcom AVGO.O , qui a conclu des accords de puces sur mesure avec OpenAI et qui est un partenaire clé de Google .

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 37 % pour atteindre 2,74 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,71 milliards de dollars, porté par une hausse de 46 % du chiffre d’affaires des centres de données, qui s’est établi à 2,17 milliards de dollars, dépassant également les estimations de 2,13 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 94 centimes par action, contre des estimations de 92 centimes.