Marvel dévoile « Ghost Rider » et « Black Panther 3 » au Comic-Con

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* « Black Panther 3 » présentera David Jonsson dans le rôle du fils de T'Challa le 15 décembre 2028

* « Ghost Rider » mettra en vedette Ryan Gosling sous la direction de Shawn Levy, avec une sortie prévue pour 2028

* « Avengers: Doomsday » sortira le 18 décembre, en concurrence avec la suite de « Dune » de Warner Bros

(Ajout d'informations supplémentaires sur la table ronde, paragraphes 12 à 20) par Danielle Broadway

Marvel Studios était de retour samedi au Comic-Con de San Diego pour dévoiler une série de projets à venir, tels que « Ghost Rider », avec Ryan Gosling et réalisé par Shawn Levy, et « Black Panther 3 ».

Prévu pour le 15 décembre 2028, « Black Panther 3 » présentera David Jonsson dans le rôle du nouveau T’Challa, fils de l’ancien Black Panther incarné par le regretté Chadwick Boseman.

La sortie de « Ghost Rider » est également prévue pour 2028, bien qu’aucune date précise n’ait encore été communiquée.

La table ronde a également permis de découvrir en avant-première des images du prochain grand projet de la franchise après « Spider-Man: Brand New Day », qui sortira en salles vendredi, à savoir « Avengers: Doomsday ».

« Est-ce que ça arrive vraiment? », a demandé Gosling en surprenant les fans en faisant son apparition sur scène pour « Ghost Rider ».

« Si on doit faire ça, il n’y a qu’un seul réalisateur possible », a ajouté l’acteur de « Barbie ».

Shawn Levy, qui a réalisé « Deadpool et Wolverine », l’a ensuite rejoint sur scène.

« On se reverra en 2028 », a déclaré Levy.

Plus tard, Ryan Coogler et une partie du casting de « Black Panther 3 » sont montés sur scène, notamment les vedettes de retour Letitia Wright et Winston Duke.

« Je préfère laisser l’écran parler à ma place. Mais croyez-moi, c’est pour moi un immense honneur », a déclaré Jonsson à propos de son rôle-titre.

Le public a également pu découvrir un extrait dans lequel le méchant Docteur Fatalis domine les Avengers au combat. La bande-annonce a également révélé que Fatalis commande une armée de Sentinelles, ces robots géants chasseurs de mutants bien connus des bandes dessinées X-Men de Marvel.

Les festivités de la soirée ont été animées par le président de Marvel, Kevin Feige, qui a accueilli sur scène l’imposante équipe d’« Avengers: Doomsday » lors d’une méga-table ronde réunissant les réalisateurs Anthony et Joe Russo ainsi que les acteurs Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Simu Liu, James Marsden, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman et bien d’autres. Hayley Atwell s’est également jointe à la table ronde, confirmant qu’elle reprendrait son rôle de Peggy Carter dans ce nouveau film.

Chaque participant s’est vu offrir un masque et une cape du Docteur Fatalis, et a été invité par Robert Downey Jr. – qui a commencé à s’exprimer sous les traits de Victor von Doom – à enfiler ces nouveaux atours en soutien au nouveau méchant.

« Ce n’est pas facile d’être vert », a déclaré Downey Jr.

Parmi les autres moments forts, citons les apparitions surprises de Jon Bernthal, qui incarne l’anti-héros pur et dur The Punisher, et de Ryan Reynolds, qui incarne le super-héros grivois vêtu de rouge, Deadpool.

Les films Marvel ont généré près de 33 milliards de dollars au box-office mondial, soit le total le plus élevé jamais atteint par une franchise cinématographique.

« Avengers: Endgame », sorti en 2019, est le deuxième film le plus rentable de tous les temps.

« Avengers: Doomsday » sortira le 18 décembre, le même jour que le troisième volet de la série de science-fiction « Dune » de Warner Bros WBD.O , ce qui promet une bataille au box-office surnommée « Dunesday ».

Après « Doomsday », le prochain grand film de la franchise, « Avengers: Secret Wars », sortira en salles en décembre 2027.

Du 14 au 16 août 2026, le D23, le grand salon de Disney consacré aux dernières nouveautés de la société, se tiendra à Anaheim, en Californie. Marvel y sera très présent.