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Martine Snels rejoint le conseil d'administration de Syensqo
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 09:30

Syensqo annonce la nomination de Martine Snels en tant que nouvelle administratrice indépendante non exécutive et membre de son conseil d'administration, avec prise d'effet à partir du 1er avril 2026.

Selon le chimiste belge, elle dispose d'un "parcours reconnu en tant qu'administratrice non exécutive dans des sociétés industrielles cotées ou non, avec une expertise approfondie en transformation, allocation du capital et performance opérationnelle".

Martine Snels est notamment membre du conseil de surveillance de SIG Group, où elle siège dans plusieurs comités clés. Elle a aussi été membre du comité exécutif de GEA Group AG et chief operating officer de l'activité Ingredients de Royal FrieslandCampina.

Avec cette nomination, le conseil d'administration de Syensqo est désormais complet, avec un équilibre entre administrateurs indépendants et de référence ainsi qu'une "grande diversité de compétences, de perspectives et d'expériences internationales".

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