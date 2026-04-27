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Martin van den Brink quitte le conseil de surveillance d'ASM International
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 10:05

L'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs ASM International fait part de la démission de Martin van den Brink de son poste de membre du conseil de surveillance, une décision avec prise d'effet immédiate.

Le groupe néerlandais explique que cette démission fait suite à une évaluation selon laquelle les autres activités professionnelles de Martin van den Brink pourraient, à terme, engendrer des conflits d'intérêts.

Afin d'éviter toute situation de ce type, ou toute apparence de conflit d'intérêts, cette décision a été prise d'un commun accord. Pour rappel, Martin van den Brink a été nommé au conseil de surveillance d'ASM en mai 2024.

"Martin a joué un rôle déterminant dans le renforcement du contrôle technologique exercé par le conseil, notamment par la création du comité technologique", salue Pauline van der Meer Mohr, présidente du conseil de surveillance.

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