Martin van den Brink quitte le conseil de surveillance d'ASM International
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 10:05
Le groupe néerlandais explique que cette démission fait suite à une évaluation selon laquelle les autres activités professionnelles de Martin van den Brink pourraient, à terme, engendrer des conflits d'intérêts.
Afin d'éviter toute situation de ce type, ou toute apparence de conflit d'intérêts, cette décision a été prise d'un commun accord. Pour rappel, Martin van den Brink a été nommé au conseil de surveillance d'ASM en mai 2024.
"Martin a joué un rôle déterminant dans le renforcement du contrôle technologique exercé par le conseil, notamment par la création du comité technologique", salue Pauline van der Meer Mohr, présidente du conseil de surveillance.
Valeurs associées
|836,4000 EUR
|Euronext Amsterdam
|-0,02%
A lire aussi
-
Cette décision est une nouvelle illustration de la politique du gouvernement américain, ouvertement opposé au développement de nouvelles capacités éoliennes offshore aux États-Unis. L'administration Trump poursuit son combat contre les énergies renouvelables, et ... Lire la suite
-
Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au premier trimestre, la faiblesse de la demande en Europe et en Asie ayant contrebalancé une croissance robuste dans les Amériques. Le ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi ses taux d'intérêt inchangés, mais trois des neuf membres du comité de politique monétaire ont proposé de relever les taux, illustrant les préoccupations au sein de l'institution à propos des pressions inflationnistes engendrées ... Lire la suite
-
Les rebelles touareg au Mali, alliés aux groupes jihadistes, ont pris le contrôle de la ville-clef de Kidal dans le nord, après une série d'attaques d'ampleur contre des positions stratégiques de la junte, plongeant le pays dans l'incertitude sur le devenir du ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer