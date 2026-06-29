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Martin Marietta va racheter Lhoist North America dans le cadre d'une opération de 13,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Martin Marietta financera l'opération à hauteur de 7 milliards de dollars en espèces et de 6,5 milliards de dollars en actions

* La famille Berghmans détiendrait environ 15 % de Martin Marietta une fois l'opération finalisée

* Cette opération permettrait d'ajouter 2 milliards de tonnes de réserves de calcaire dans les corridors de la Sun Belt

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé lundi qu’elle allait fusionner avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur de 13,5 milliards de dollars, alors que l’entreprise de matériaux de construction cherche à tirer parti de la demande croissante en produits à base de chaux.

L'action de la société basée à Raleigh, en Caroline du Nord, reculait d'environ 3 % en pré-ouverture.

Martin Marietta financera l’opération à l’aide d’une combinaison de 7 milliards de dollars en espèces et d’actions évaluées à 6,5 milliards de dollars, a indiqué la société. Elle prévoit de réaliser environ 85 millions de dollars de synergies de coûts annuelles.

Ward Nye, directeur général de Martin Marietta, a déclaré que la demande en produits à base de chaux de haute qualité devrait rester soutenue pendant les décennies à venir, grâce aux investissements dans les infrastructures, la fabrication de pointe, le développement énergétique et l’expansion industrielle aux États-Unis.

On observe une forte augmentation du nombre de transactions dans le secteur américain des matériaux de construction, dans un contexte d’essorde la construction de centres de données , ainsi que de la construction de logements neufs, des réparations et des rénovations.

La semaine dernière, l’entreprise irlandaise CRH CRH.N a annoncé son intention d’acquérir Arcosa ACA.N dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 8,5 milliards de dollars, afin de tirer parti de la demande croissante en infrastructures énergétiques et de services publics aux États-Unis.

La famille Berghmans, propriétaire du groupe Lhoist – une entreprise industrielle belge non cotée en bourse –, détiendrait environ 15 % de Martin Marietta à la clôture de la transaction.

Cette transaction permettrait d’ajouter au portefeuille de Martin Marietta des carrières, des sites de production, des terminaux de distribution et 2 milliards de tonnes de réserves de calcaire situées dans les corridors métropolitains de la Sun Belt.

Lhoist North America fabrique de la chaux à haute teneur en calcium, de la chaux dolomitique et des produits minéraux industriels utilisés dans la sidérurgie nationale, les infrastructures et la construction non résidentielle lourde à travers l’Amérique du Nord.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Fusions / Acquisitions

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ARCOSA
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CRH PLC
112,270 USD NYSE 0,00%
MARTIN MARIETTA
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