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Martin Marietta dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à l'essor du secteur de la construction aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de matériaux de construction Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé jeudi un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à l'essor de la construction de bâtiments commerciaux et de centres de données.

La société, dont le siège se trouve à Raleigh, a récemment conclu un accord de 13,5 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) en vue de fusionner avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America , dans le but de tirer parti de l'augmentation des dépenses d'infrastructures du gouvernement américain.

Voici quelques détails:

* La reprise de l'activité dans le secteur de la construction, conjuguée à la hausse des dépenses d'infrastructures du gouvernement américain, a favorisé les résultats de fournisseurs tels que Martin Marietta, qui commercialise du calcaire et des granulats utilisés dans la fabrication du béton.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 7,2 et 7,4 milliards de dollars (XX,XX et XX,XX milliards d'euros), contre une fourchette précédente de 7 à 7,32 milliards de dollars.

* Le point médian de cette nouvelle fourchette est supérieur aux prévisions des analystes, qui s’établissaient à 7,1 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros), selon les données compilées par LSEG.

* Martin Marietta a enregistré un bénéfice ajusté de 5 dollars (XX,XX euros) par action au cours du trimestre d’avril à juin, en hausse par rapport aux 4,84 dollars (XX,XX euros) du trimestre précédent et supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 4,75 dollars (XX,XX euros) par action.

* Le chiffre d’affaires trimestriel a quant à lui bondi de 21 % pour atteindre 1,95 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros), soutenu par une hausse de 17 % des expéditions de granulats. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,87 milliard de dollars (XX,XX milliards d'euros).

* Le chiffre d'affaires global des matériaux de construction, qui représente plus de 90 % du total, a progressé de 16,1 % par rapport à l'année précédente.

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