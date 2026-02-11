Martin Marietta affiche un bénéfice trimestriel en baisse et prévoit des ventes faibles pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Martin Marietta Materials MLM.N a prévu un chiffre d'affaires annuel faible mercredi, après avoir annoncé une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, alors que l'entreprise de matériaux de construction fait face à des coûts plus élevés.

Les actions de la société ont chuté d'environ 3 % dans les échanges avant bourse à la suite de ces résultats.

Une poussée de l'intelligence artificielle pour construire plus de centres de données, ainsi que des projets d'énergie et d'infrastructure, ont soutenu la demande de granulats, faisant augmenter les expéditions de 2 % au cours du trimestre et les prix de plus de 5 %.

Néanmoins, la hausse des coûts du carburant, de l'énergie, des matières premières et de l'équipement dans un environnement inflationniste, ainsi que les frais d'acquisition, ont pesé sur les bénéfices.

"L'accélération de la dynamique dans les centres de données et l'énergie compense la faiblesse persistante de la construction privée non résidentielle et résidentielle", a déclaré Ward Nye, directeur général de Martin Marietta.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 6,42 et 6,78 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (6,86 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires global au quatrième trimestre a augmenté de 9 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,53 milliard de dollars.

Le bénéfice net trimestriel de Martin Marietta est tombé à 279 millions de dollars, soit 4,62 dollars par action, contre 294 millions de dollars, soit 4,79 dollars par action, il y a un an.