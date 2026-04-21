Marshall Wace déclare une position courte nette sur Valeo, selon l’AMF

* Marshall Wace a déclaré une position courte nette de 2,7 % sur Valeo. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Valeo SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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