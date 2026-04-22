Marshall Wace déclare une position courte nette sur TF1, selon l’AMF

* Marshall Wace détient une position courte nette de 0,51 % sur TF1 (ISIN FR0000054900), selon une déclaration de position datée du 21 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. TF1 - Television Francaise 1 SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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