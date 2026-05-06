Marriott revoit à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel par chambre

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L'opérateur hôtelier Marriott International

MAR.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par chambre pour 2026, pariant sur le fait que la forte demande touristique aux États-Unis stimulerait les réservations dans ses établissements.

La société basée à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le revenu par chambre disponible (revPAR) — un indicateur clé du secteur hôtelier qui mesure le tarif journalier moyen et le taux d'occupation — augmentera de 2% à 3% en 2026, contre une hausse de 1,5% à 2,5% prévue précédemment.