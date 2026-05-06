Marriott relève ses prévisions de croissance annuelle du revenu des chambres dans un contexte de forte demande touristique

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* Les prévisions de Marriott tiennent compte des répercussions du conflit au Moyen-Orient et des perturbations dans le secteur du voyage

* Le RevPAR du premier trimestre progresse dans les établissements de luxe et économiques aux États-Unis et au Canada

* Le bénéfice trimestriel ajusté dépasse les estimations des analystes

(Ajout de détails et de contexte tout au long du texte)

L'opérateur hôtelier Marriott International

MAR.O a relevé mercredi ses prévisions de croissance du revenu des chambres pour l'ensemble de l'année, pariant sur le fait que la forte demande de voyages aux États-Unis stimulerait les réservations dans l'ensemble de ses établissements.

Après une année difficile au cours de laquelle l'inflation et les craintes liées à la croissance ont pesé sur le budget des clients, le secteur du voyage aux États-Unis reprend de la vigueur, une tendance qui se reflète dans les derniers résultats des compagnies aériennes.

Les hôtels américains sont optimistes quant au tourisme international et s'attendent à un afflux de visiteurs à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA, qui se déroulera en juin et juillet de cette année.

La société basée à Bethesda, dans le Maryland, prévoit que le revenu par chambre disponible (RevPAR) — un indicateur clé du secteur de l'hébergement qui sert de référence pour le pouvoir de fixation des prix — progressera de 2 % à 3 % en 2026, par rapport à sa précédente prévision d'une augmentation de 1,5 % à 2,5 %. Son action a gagné 1,6 % en pré-ouverture.

Le RevPAR de ses établissements de luxe aux États-Unis et au Canada a augmenté de 6,8 % au premier trimestre, soutenu par les dépenses soutenues des voyageurs aisés. Son segment économique, qui comprend des marques telles que Courtyard et Fairfield, a également enregistré une hausse de 3,5 % du revenu des chambres.

Toutefois, les perspectives pour le reste de l'année restent incertaines, car une inflation tenace et une guerre prolongée au Moyen-Orient risquent de faire grimper les coûts pour les consommateurs et de freiner les dépenses mondiales en matière de voyages. Son concurrent Hilton et l'agence de voyages en ligne Booking Holdings ont déjà signalé un impact du conflit.

Marriott a déclaré que ses perspectives tiennent compte de la persistance de l'impact du conflit au Moyen-Orient et des perturbations des voyages, qui devraient principalement affecter la région jusqu'à la fin de l'année.

Au premier trimestre, son revenu des chambres au Moyen-Orient et en Afrique a reculé de 1,9 % par rapport à l'année précédente, tandis que le taux d'occupation a baissé de 5,4 %.

La société a affiché un bénéfice trimestriel ajusté de 2,72 dollars par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,55 dollars, selon les données compilées par LSEG.