Marriott International va ouvrir un St. Regis Hotels & Resort au Costa Rica

(AOF) - Marriott International a signé un accord avec Solana PA, S.R.L. pour lancer sa marque emblématique St. Regis Hotels & Resort au Costa Rica. D’une taille de 20 hectares et situé dans le golfe de Papagayo, dans la région de Guanacaste, les premiers travaux de ce projet devraient débuter en juillet de cette année, pour une ouverture début 2027.

Uriel Burak, vice-président du développement Caraïbes et Amérique latine chez Marriott International est confiant pour ce projet : " Le Costa Rica continue de connaître une demande croissante pour des offres de voyage et de résidence haut de gamme, et nous sommes fiers de travailler avec Solana PA, S.R.L. pour apporter le premier hôtel et résidences St. Regis au Costa Rica ".

L'ensemble se composera de 120 chambres et 143 unités résidentielles, ainsi que 6 lieux culinaires distincts. Le groupe hôtelier prévoit également plusieurs piscines, un spa, un club de plage…

AOF - EN SAVOIR PLUS