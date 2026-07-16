Marriott inaugure un nouvel établissement en Arabie saoudite

W Hotels, marque du groupe Marriott Bonvoy, fait ses premiers pas dans le royaume et s'installe au coeur du quartier financier King Abdullah Financial District.

W Hotels annonce l'ouverture du "W Riyadh - KAFD", premier établissement de la marque en Arabie saoudite. Situé dans le King Abdullah Financial District (KAFD), l'hôtel compte 210 chambres, dont 17 suites, 2 suites penthouse et un W Penthouse.

L'établissement mise sur un design inspiré du patrimoine saoudien, et propose propose plusieurs espaces de restauration, dont le restaurant Sira, d'inspiration latino-américaine, le café Beni et le WET Deck. Un salon extérieur, Sahari, ouvrira plus tard cette année pour accueillir des événements et des spectacles.

L'hôtel comprend également un spa AWAY Spa, une salle de sport FIT, ainsi que des espaces dédiés aux événements avec 15 salles de réunion modulables et une salle de bal.

Helen Leighton, vice-présidente des marques de luxe pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), indique que cette ouverture "marque une étape importante" pour W Hotels et renforce l'engagement de la marque à développer son offre d'hôtellerie lifestyle de luxe au Moyen-Orient.

Peu avant 17h à Paris, le titre Marriott International progressait de plus de 1% à la Bourse de New York.