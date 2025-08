Marriott: croissance de 6% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 14:27









(Zonebourse.com) - Marriott International dévoile un BPA ajusté en croissance de 6% à 2,65 dollars au titre du deuxième trimestre 2025, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 7% à plus de 1,41 milliard, 'en dépit d'une incertitude macroéconomique accrue'.



La chaine hôtelière haut de gamme a vu son RevPAR (revenu par chambre disponible) augmenter de 1,5%, une progression de 5,3% sur les marchés internationaux ayant compensé une stagnation en Amérique du Nord.



Pour l'ensemble de 2025, Marriott indique anticiper un BPA ajusté de 9,85 à 10,08 dollars, un EBITDA ajusté de 5,31 à 5,395 milliards de dollars, et une croissance de son RevPAR global de 1,5 à 2,5% à taux de change constants.





