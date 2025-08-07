 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les USA vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs, dit Trump
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 01:03

Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

"Des droits de douane de 100% sur tous les semi-conducteurs et les puces importés aux Etats-Unis", a-t-il déclaré devant des journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche.

"Mais si vous avez pris l'engagement de fabriquer (aux Etats-Unis) ou si vous êtes en train de fabriquer (aux Etats-Unis), comme il y en a beaucoup, pas de droits de douane", a-t-il ajouté.

On ne sait pas dans l'immédiat la proportion de semiconducteurs qui seront concernés par cette mesure.

Durant le mandat de l'ancien président Joe Biden, le département américain du Commerce a convaincu l'an dernier les cinq principaux fabriquants de semiconducteurs de bord d'installer des sites aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme de production et de recherche de 52,7 milliards de dollars créé par le Congrès en 2022.

Les Etats-Unis ont produit l'an dernier environ 12% des semiconducteurs vendus à travers le monde, contre 40% en 1990, selon des données du département américain du Commerce.

Donald Trump a prévenu mercredi que si les entreprises ayant promis d'installer leur production aux Etats-Unis ne joignaient pas les actes à la parole, Washington les "ferait payer ultérieurement, c'est une garantie". "Nous allons ajouter (les taxes), ça s'accumulera, et on vous prélèvera", a-t-il dit.

(Andrea Shalal, Kanishka Singh et David Shepardson; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)

Semi-conducteurs

Valeurs associées

