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Marriott choisit Coca-Cola comme partenaire mondial pour ses boissons
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 15:22

Le groupe hôtelier va déployer progressivement les marques du géant américain des boissons dans l'ensemble de son portefeuille afin d'élargir l'offre proposée à ses clients.

Marriott International annonce la signature d'un accord mondial avec The Coca-Cola Company, qui devient son partenaire mondial pour plusieurs catégories de boissons, notamment les sodas, les boissons d'hydratation et les boissons fonctionnelles.

Le déploiement des marques de Coca-Cola débute dès aujourd'hui et s'étendra progressivement aux hôtels Marriott dans le monde entier, avec une présence dans les chambres, les restaurants, les salons ainsi que lors des réunions et événements.

L'accord vise à élargir le choix de boissons offert aux clients, tout en répondant à l'évolution de leurs préférences et en générant des avantages économiques pour les propriétaires et franchisés du groupe hôtelier.

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