Marriott-Bénéfice en hausse au T3 avec le portefeuille haut de gamme

Marriott International MAR.O a enregistré mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, la demande soutenue de logements haut de gamme ayant compensé la faiblesse des ventes de ses hôtels économiques et de ses hôtels à service sélectif.

L'opérateur hôtelier a affiché un bénéfice ajusté de 2,47 dollars (2,12 euros) par action au cours de la période, contre 2,26 dollars par action un an plus tôt.

Les ventes dans les segments haut de gamme de Marriott, qui comprennent des marques telles que Ritz-Carlton et Sheraton, s'adressent à des clients économiquement résistants, ce qui permet d'amortir l'impact du ralentissement de la demande dans ses offres de services économiques et sélectifs.

Aux États-Unis et au Canada, le chiffre d'affaires des chambres a baissé de 0,4% en raison d'une demande plus faible dans les échelles inférieures de la chaîne, reflétant en grande partie la réduction des voyages gouvernementaux, a déclaré le groupe.

Les segments luxe et haut de gamme représentaient environ la moitié du nombre total de chambres de l'opérateur en 2024.

(Rédigé par Aishwarya Jain à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)