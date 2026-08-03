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Marriott augmente de 20% son BPA au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 03/08/2026 à 13:35
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Marriott International dévoile un BPA ajusté en croissance de 20% à 3,19 USD et un EBITDA ajusté en hausse de 13% à 1,59 MdUSD au titre du 2e trimestre 2026, pour un RevPAR (revenu par chambre disponible) en progression de 3,4% à taux de change constants, un recul de 0,5% à l'international ayant été largement compensé par une progression de 5% en Amérique du Nord.

La chaîne hôtelière a ajouté environ 17 900 chambres nettes dans le monde au cours du trimestre, et le nombre de chambres nettes a augmenté de 4,5% depuis la fin du 2e trimestre 2025. A la fin du trimestre, le pipeline mondial de développement de Marriott a atteint un nouveau record, avec près de 4 200 établissements et environ 629 000 chambres.

"Nous avons réalisé un nouveau trimestre d'excellents résultats, reflétant une forte demande de voyages, la puissance de nos marques et une dynamique de développement soutenue", commente le CEO Anthony Capuano. "Soutenus par notre solide pipeline et notre exécution disciplinée, nous restons confiants dans notre capacité à offrir une croissance durable à long terme."

Pour l'ensemble de 2026, Marriott indique mettre à jour ses objectifs et anticipe désormais un BPA ajusté entre 11,64 USD et 11,81 USD, un EBITDA ajusté entre 5 965 MUSD et 6 025 MUSD, une croissance de son RevPAR global de 3% à 3,5%, ainsi qu'une augmentation du nombre de chambres nettes dans le bas de la fourchette de 4,5% à 5%.

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MARRIOTT INTL RG-A
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