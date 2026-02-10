 Aller au contenu principal
Marriott attendu en hausse à Wall Street après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:29

Le groupe hôtelier américain Marriott a été tiré par la croissance des marchés internationaux. La forte génération de cash enregistrée permet un retour massif aux actionnaires. Dans les échanges pré-ouverture, le titre progresse de 2,5%.

Le groupe hôtelier Marriott a publié des résultats solides pour l'exercice 2025, portés par la croissance internationale et un modèle économique générateur de cash. Le bénéfice net ajusté ressort à 2,742 milliards de dollars, en progression de 3% sur un an, soit un BPA ajusté de 10,02 USD ( 7%).

De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à 5,383 MdsUSD, en progression de 8% sur un an, pour un chiffre d'affaires total de 26,186 MdUSD, en hausse de 4%, incluant les revenus de remboursements de coûts. Hors ces éléments, les revenus ajustés ressortent à 6,997 MdUSD, en hausse de 6%.

Le RevPAR mondial (soit le chiffre d'affaires généré par chaque chambre disponible) a progressé de 2% en données comparables, tiré par une hausse de 5,1% à l'international, tandis que la zone Etats-Unis & Canada affiche une progression plus timide de 0,7%.

"Nous avons livré d'excellents résultats en 2025, reflétant la force de nos marques et notre modèle asset-light, fortement générateur de cash", a déclaré Anthony Capuano, CEO de Marriott. "Nous avons restitué plus de 4 MdsUSD à nos actionnaires tout en continuant d'élargir notre pipeline."

En effet, Marriott a ajouté près de 100 000 chambres brutes à son portefeuille en 2025, avec une croissance nette des chambres de plus de 4,3%. Le pipeline mondial atteint 610 000 chambres, dont 43% en construction.

Pour l'année 2026, Marriott anticipe une croissance du RevPAR mondial de 1,5 à 2,5%, une hausse des chambres nettes de 4,5 à 5%, et un EBITDA ajusté en progression de 8 à 10%, à plus de 5,8 MdsUSD. Le groupe prévoit de retourner plus de 4,3 MdsUSD aux actionnaires sous forme de dividendes et rachats d'actions.

