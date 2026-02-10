Marriott attendu en hausse à Wall Street après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 14:29
Le groupe hôtelier Marriott a publié des résultats solides pour l'exercice 2025, portés par la croissance internationale et un modèle économique générateur de cash. Le bénéfice net ajusté ressort à 2,742 milliards de dollars, en progression de 3% sur un an, soit un BPA ajusté de 10,02 USD ( 7%).
De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à 5,383 MdsUSD, en progression de 8% sur un an, pour un chiffre d'affaires total de 26,186 MdUSD, en hausse de 4%, incluant les revenus de remboursements de coûts. Hors ces éléments, les revenus ajustés ressortent à 6,997 MdUSD, en hausse de 6%.
Le RevPAR mondial (soit le chiffre d'affaires généré par chaque chambre disponible) a progressé de 2% en données comparables, tiré par une hausse de 5,1% à l'international, tandis que la zone Etats-Unis & Canada affiche une progression plus timide de 0,7%.
"Nous avons livré d'excellents résultats en 2025, reflétant la force de nos marques et notre modèle asset-light, fortement générateur de cash", a déclaré Anthony Capuano, CEO de Marriott. "Nous avons restitué plus de 4 MdsUSD à nos actionnaires tout en continuant d'élargir notre pipeline."
En effet, Marriott a ajouté près de 100 000 chambres brutes à son portefeuille en 2025, avec une croissance nette des chambres de plus de 4,3%. Le pipeline mondial atteint 610 000 chambres, dont 43% en construction.
Pour l'année 2026, Marriott anticipe une croissance du RevPAR mondial de 1,5 à 2,5%, une hausse des chambres nettes de 4,5 à 5%, et un EBITDA ajusté en progression de 8 à 10%, à plus de 5,8 MdsUSD. Le groupe prévoit de retourner plus de 4,3 MdsUSD aux actionnaires sous forme de dividendes et rachats d'actions.
Valeurs associées
|331,3300 USD
|NASDAQ
|+0,04%
A lire aussi
-
Le vice-président américain JD Vance arrive en Azerbaïdjan, au lendemain d’une visite en Arménie, pour un voyage régional visant à consolider un processus de paix négocié par les États-Unis entre les voisins du Caucase. IMAGES
-
Au moins 22 personnes sont mortes en une douzaine de jours dans des inondations qui touchent la Colombie, où des milliers de familles se retrouvent sous l'eau en raison de fortes pluies, inhabituelles à cette période de l'année.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, les investisseurs se montrant optimistes à la veille de la publication très attendue des chiffres officiels de l'emploi américain du mois dernier. Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite
-
Trois parents britanniques ayant perdu leurs enfants à cause de l'influence des réseaux sociaux se sont rassemblés devant un tribunal civil de Los Angeles à l'ouverture du procès de Meta et Google, accusés d'avoir "fabriqué l'addiction dans des cerveaux d'enfants" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer