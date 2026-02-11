 Aller au contenu principal
Marriott accélère son expansion en Chine avec plus de 200 accords signés en 2025
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 10:05

Le groupe hôtelier américain renforce sa présence dans la région grâce à un rythme soutenu de signatures et à une montée en puissance de ses marques luxe, premium et "select service".

Marriott International annonce avoir signé plus de 200 accords en Grande Chine en 2025, soit une progression annuelle de 25%, à raison d'un nouveau contrat tous les deux jours ou moins. Ces signatures représentent plus de 36 000 chambres supplémentaires dans le pipeline régional.

Le groupe prévoit notamment l'ouverture de son deuxième Ritz-Carlton Reserve à Dunhuang et de nouveaux établissements emblématiques à Guangzhou, Shenzhen et Nanjing. Les segments luxe et premium ont enregistré plus de 30 signatures, avec des projets pour St. Regis, JW Marriott, Renaissance, Westin et Sheraton, ainsi que le retour de Design Hotels en Chine continentale.

Les marques à services limités - Fairfield by Marriott, Four Points by Sheraton, AC Hotels et Moxy - ont vu le volume de signatures progresser de 40% sur un an. Fairfield atteint 150 hôtels ouverts ou en développement dans la région, tandis que Four Points célèbre sa 100e ouverture.

Enfin, les conversions restent un levier de croissance clé, avec plusieurs projets de transformation à Shenzhen, Wuhan et Changsha. "Deux années consécutives de croissance record illustrent notre confiance dans le potentiel du marché", a commenté Yibing Mao, président Grande Chine de Marriott International.

Valeurs associées

MARRIOTT INTL RG-A
359,6500 USD NASDAQ +8,59%
