Marriott accélère dans la zone EMEA avec une croissance annuelle de 7,8%
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:33

Le groupe hôtelier américain enregistre une année record en Europe, Moyen-Orient et Afrique, porté par le luxe, les résidences de marque et le segment milieu de gamme.

Marriott International fait part d'une "forte dynamique de croissance" en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) en 2025, avec plus de 230 signatures organiques représentant plus de 31 000 chambres. Le groupe a également ajouté 170 établissements et près de 24 000 chambres sur l'exercice, soit une croissance nette du nombre de chambres de 7,8% dans la région.

A fin 2025, le pipeline dépasse 600 projets pour près de 113 000 chambres. L'Allemagne, l'Italie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni figurent parmi les marchés les plus dynamiques. Les conversions et projets de réhabilitation ont représenté près de 50% des signatures annuelles.

Le segment luxe affiche un niveau record avec 40 signatures, dont 14 pour la marque St. Regis. Les résidences de marque totalisent 24 nouveaux contrats, plus du double de 2024, portant le portefeuille régional à 33 sites ouverts et 60 en développement.

Dans le milieu de gamme, Four Points Flex by Sheraton enregistre 18 signatures et 23 ouvertures. Enfin, l'acquisition de citizenM, intégrée au quatrième trimestre, ajoute 19 hôtels et près de 4 000 chambres au portefeuille EMEA.

Le titre recule de 0,8% à Wall Street en préouverture.

