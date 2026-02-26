Marriott accélère dans la zone EMEA avec une croissance annuelle de 7,8%
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 15:33
Marriott International fait part d'une "forte dynamique de croissance" en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) en 2025, avec plus de 230 signatures organiques représentant plus de 31 000 chambres. Le groupe a également ajouté 170 établissements et près de 24 000 chambres sur l'exercice, soit une croissance nette du nombre de chambres de 7,8% dans la région.
A fin 2025, le pipeline dépasse 600 projets pour près de 113 000 chambres. L'Allemagne, l'Italie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni figurent parmi les marchés les plus dynamiques. Les conversions et projets de réhabilitation ont représenté près de 50% des signatures annuelles.
Le segment luxe affiche un niveau record avec 40 signatures, dont 14 pour la marque St. Regis. Les résidences de marque totalisent 24 nouveaux contrats, plus du double de 2024, portant le portefeuille régional à 33 sites ouverts et 60 en développement.
Dans le milieu de gamme, Four Points Flex by Sheraton enregistre 18 signatures et 23 ouvertures. Enfin, l'acquisition de citizenM, intégrée au quatrième trimestre, ajoute 19 hôtels et près de 4 000 chambres au portefeuille EMEA.
Le titre recule de 0,8% à Wall Street en préouverture.
Valeurs associées
|350,8000 USD
|NASDAQ
|+0,97%
A lire aussi
-
Le géant britannique de la publicité WPP, rival du français Publicis, aux performances en déclin face à la montée de l'IA, a annoncé jeudi des centaines de millions de livres de coupes dans ses dépenses pour tenter de redresser la barre. Dévoilant son plan pour ... Lire la suite
-
Les États-Unis mettent fin à l'enquête sur 7,4 millions de véhicules Stellantis sans demander de rappel
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations de la NHTSA, pas de commentaire immédiat de Stellantis dans les ... Lire la suite
-
Après la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2026, Nvidia concentre toutes les attentions. À l'annonce des chiffres, le titre du groupe de Santa Clara a d'abord progressé de 3%, avant d'inverser la tendance pour afficher un recul de plus de 3% à ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé jeudi, l'accueil mitigé des investisseurs pour les résultats et les perspectives de Nvidia pesant sur le Nasdaq, dans un contexte délicat pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer