Markus Strobel nommé président du conseil et CEO par intérim de Coty
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 14:42
Il succèdera à Peter Harf, qui prendra sa retraite du conseil d'administration de Coty après plus de trois décennies de service, et à Sue Nabi, qui quittera son poste de directrice générale après 5 ans de mandat.
Markus Strobel rejoint Coty après une carrière de 33 ans chez Procter & Gamble, dont il a récemment été président de l'activité mondiale Skin & Personal Care, comprenant un portefeuille de plusieurs milliards de dollars regroupant plus de 12 marques mondiales.
"Il est largement reconnu pour avoir mené la transformation de catégorie et organisationnelle chez P&G Beauty et pour avoir revitalisé SK-II en une marque de soins de la peau de prestige de premier plan en Asie", met en avant le groupe.
"Avec une révision stratégique de l'activité Consumer Beauty en cours et le soutien total du conseil, Markus Strobel voit une opportunité significative de renforcer le leadership de Coty dans la beauté et d'ouvrir de multiples voies pour une croissance et une expansion rentables", poursuit-il.
Valeurs associées
|3,255 USD
|NYSE
|0,00%
