 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marks & Spencer va déployer la plateforme Vusion dans ses nouveaux magasins
information fournie par Boursorama CP 04/11/2026 à 08:00

Ajouter Boursorama à vos sources

Ce déploiement accompagnera l’optimisation des opérations en magasin et ouvrira la voie à de futures fonctionnalités numériques

Une infrastructure numérique compatible Bluetooth permettra de mieux connecter les systèmes du magasin et l’activité des équipes.

4 novembre 2026 – Vusion (VU - FR0010282822) annonce aujourd’hui que Marks & Spencer va déployer sa plateforme de magasin connecté dans plusieurs nouveaux magasins M&S, avec la possibilité d’une extension à d’autres points de vente par la suite. Ce déploiement s’inscrit dans la continuité des investissements de M&S pour moderniser ses opérations en magasin et améliorer l’expérience des clients comme des collaborateurs.

Reposant sur une infrastructure compatible Bluetooth, EdgeSense™ est la plateforme de rails intelligents de Vusion. Elle vise à mieux relier les systèmes du magasin, l’information produit et l’activité des équipes sur l’ensemble de la surface de vente.

Dans un premier temps, le déploiement se concentrera sur des améliorations opérationnelles concrètes : une gestion plus efficace de l’information produit, une localisation plus rapide des articles par les collaborateurs grâce à des fonctionnalités de géolocalisation telles que les étiquettes clignotantes, la simplification des processus de réassort et de l’exécution en rayon, ainsi que la mise en place d’un socle numérique susceptible d’accueillir, à terme, de nouvelles innovations en magasin.

Valeurs associées

VUSION
140,200 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,25 -0,02%
2CRSI
16,59 0,00%
Or
4 020,6 +2,30%
CAC 40
8 020,31 0,00%
EUR/USD SPOT
1,12292 +0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank