MARKS & SPENCER VA ANNONCER CETTE SEMAINE DES CENTAINES DE SUPPRESSIONS DE POSTES, RAPPORTE SKY NEWS LONDRES (Reuters) - Le distributeur britannique Marks & Spencer va annoncer cette semaine des centaines de suppressions de postes, rapporte dimanche la chaîne Sky News. Citant des sources proches du dossier, Sky News indique que ces suppressions de postes font partie d'un plus vaste plan de restructuration qui pourrait coûter des milliers d'emplois au groupe. (Aakriti Bhalla; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées MARKS & SPENCER LSE +0.86%