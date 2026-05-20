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Marks & Spencer prévoit une croissance des bénéfices après le ralentissement lié à une cyberattaque
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 09:14

Le logo du détaillant britannique Marks & Spencer dans l'un de ses centres de distribution, à Castle Donington, dans le Leicestershire

Le logo du détaillant britannique Marks & Spencer dans l'un de ses centres de distribution, à Castle Donington, dans le Leicestershire

La chaîne de ‌magasins britannique Marks & Spencer (M&S) a dit mercredi anticiper un ​retour à la croissance de son bénéfice pour l'exercice en cours , après avoir subi en 2025-2026 subi une chute de ​24% de son résultat suite à la cyberattaque dont il il fait l'objet ​en avril 2025.

Cette dernière avait ⁠entraîné la suspension des commandes de vêtements en ligne ‌pendant sept semaines, affectant ainsi les ventes et les marges. Le groupe avait alors dit que ​la cyberattaque aurait ‌un impact de 355 millions d'euros sur son ⁠bénéfice opérationnel 2025-2026.

M&S, entreprise vieille de 142 ans et l'un des plus grands noms du commerce de détail britannique, a ⁠déclaré avoir ‌entamé son exercice 2026-2027 avec un plan clair ⁠et un bilan solide, et s'être fixé pour objectif ‌d'améliorer encore la disponibilité des produits et la ⁠qualité du service.

"La croissance des bénéfices devrait reprendre ⁠par rapport à ‌2024-2025", a déclaré l'entreprise.

M&S a indiqué que ses perspectives pour l'année ​en cours tiennent compte de ‌la hausse des coûts du carburant, du fret et des intrants, ainsi que ​de la persistance des prélèvements fiscaux et des contraintes réglementaires pesant sur le secteur.

La société a précisé ⁠que ces effets seraient compensés par une meilleure gestion des achats, des réinvestissements visant à générer du volume et des économies réalisées grâce à son programme de réduction des coûts structurels.

(Rédigé par James Davey; Version française Rihab Latrache, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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