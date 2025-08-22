 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marks and Spencer: partenariat étendu avec Estée Lauder dans la beauté
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 14:37

(Zonebourse.com) - Marks & Spencer a annoncé vendredi avoir étendu son partenariat avec le groupe de cosmétiques américain Estée Lauder, ce qui va se traduire par l'arrivée de plus de 400 nouveaux produits dans ses rayons dès ce mois-ci.

Dans un communiqué, le distributeur britannique explique que l'extension de cette collaboration, qui concerne les gammes de maquillage et de soins du groupe new-yorkais, s'inscrit dans le prolongement du succès des ventes des parfums Estée Lauder chez M&S.

Le détaillant ajoute que cette initiative répond aussi à la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie consistant à miser davantage sur le potentiel de croissance du segment des produits de beauté.

Avec l'arrivée d'Estée Lauder, le nombre total de marques de beauté tierces disponibles en magasin et sur M&S.com atteindra 53 pour désormais représenter plus de 40% des ventes de l'activité de M&S Beauty.

Les produits Estée Lauder seront proposés sur M&S.com ainsi que dans 17 magasins de l'enseigne, chacun disposant d'un espace dédié avec des conseillers beauté qui seront chargés d'accompagner les client.e.s.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance.

