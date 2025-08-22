Marks and Spencer: partenariat étendu avec Estée Lauder dans la beauté
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 14:37
Dans un communiqué, le distributeur britannique explique que l'extension de cette collaboration, qui concerne les gammes de maquillage et de soins du groupe new-yorkais, s'inscrit dans le prolongement du succès des ventes des parfums Estée Lauder chez M&S.
Le détaillant ajoute que cette initiative répond aussi à la mise en oeuvre de sa nouvelle stratégie consistant à miser davantage sur le potentiel de croissance du segment des produits de beauté.
Avec l'arrivée d'Estée Lauder, le nombre total de marques de beauté tierces disponibles en magasin et sur M&S.com atteindra 53 pour désormais représenter plus de 40% des ventes de l'activité de M&S Beauty.
Les produits Estée Lauder seront proposés sur M&S.com ainsi que dans 17 magasins de l'enseigne, chacun disposant d'un espace dédié avec des conseillers beauté qui seront chargés d'accompagner les client.e.s.
Valeurs associées
|358,700 GBX
|LSE
|+0,82%
