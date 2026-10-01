Market Review Tech : Une rentrée difficile

En septembre les marchés boursiers ont été chahutés dans un contexte macroéconomique globalement adverse, entre hausses des taux, inflation et tensions géopolitiques. En France, le CAC 40 a perdu -4,5% et s’établit désormais à 7 959 pts. De son côté, le CAC Mid & Small a mal résisté et a cédé -5,8% pour atteindre 13 765 pts.
Dans le même temps, nos échantillons de valeurs Techs ont également souffert après un mois d’août positif. Le Digital perd -1,4%, les ESN -3,7% et les Logiciels de -4,5%.
Les éditeurs de logiciels se paient 12,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 5,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,2x sur 10 ans) et pour les ESN 7,3x l’EBIT (vs 10,5x sur 10 ans).
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer