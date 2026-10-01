 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Market Review Tech : Une rentrée difficile
information fournie par EuroLand Corporate 01/10/2026 à 09:13

Ajouter Boursorama à vos sources

En septembre les marchés boursiers ont été chahutés dans un contexte macroéconomique globalement adverse, entre hausses des taux, inflation et tensions géopolitiques. En France, le CAC 40 a perdu -4,5% et s’établit désormais à 7 959 pts. De son côté, le CAC Mid & Small a mal résisté et a cédé -5,8% pour atteindre 13 765 pts.


Dans le même temps, nos échantillons de valeurs Techs ont également souffert après un mois d’août positif. Le Digital perd -1,4%, les ESN -3,7% et les Logiciels de -4,5%.


Les éditeurs de logiciels se paient 12,3x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 5,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,2x sur 10 ans) et pour les ESN 7,3x l’EBIT (vs 10,5x sur 10 ans).

Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 09:13:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,73 -0,26%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank