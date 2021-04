Market Review Tech : "Un an plus tard... "

Après une progression de 5,6% en février, le CAC 40 est resté très bien orienté sur le mois de mars et finit sur une hausse de 6,4%. Le contexte sanitaire compliqué et le climat d'attentisme autour des annonces hebdomadaires de l'exécutif n'auront pas empêché les marchés de retrouver leurs niveaux pré-pandémie de fin février 2020.



Sur notre sélection Tech, les valeurs digitales et les ESN sont bien orientées et affichent des performances positives avec respectivement des hausses de 5,0% et de 3,9%. Les éditeurs de logiciels ressortent en baisse de -5,6%. En ytd, les valeurs digitales et les ESN sont dans le vert (+22,2% et +3,5%). Les éditeurs de logiciels sont eux sous pression à -2,1%.



Valorisations



Les valeurs de notre portefeuille se paient au dessus de leur moyenne long-terme. Les valeurs digitales se paient 8,1x l'EBIT fwd 12 mois (vs 7,9x sur 10 ans/hors SRP). Les ESN se paient 12,6x l'EBIT fwd 12 mois (vs 8,7x sur 10 ans), les éditeurs de logiciels 24,5x l'EBIT fwd 12 mois (vs 12,8x sur 10 ans).