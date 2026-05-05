Market Review Tech : Rebond printanier

Après un premier trimestre négatif, les indices ont retrouvé des couleurs en avril. Le CAC 40 a progressé de +3,4% à 8078,81 pts et le CAC Mid & Small de +8,9% à 14 917,08 pts. Les deux indices affichent désormais des performances YTD de respectivement -0,9% et +3,4%.
Pour notre échantillon de valeurs Tech, avril a également été le théâtre d’un rebond boursier. Les éditeurs de logiciels ont augmenté de +7,3% et les ESN de +3,9%. L’exception reste du côté des valeurs digitales qui ont connu un très léger recul (-0,8%), en contradiction avec le marché.
Les éditeurs de logiciels se paient 11,8x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,4x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,3x sur 10 ans) et pour les ESN 6,7x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).
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