Market Review Tech : La reprise se poursuit

Après un début d’année très difficile, l’inflexion observée en avril continue sur le plan boursier. Le CAC 40 repasse ainsi en territoire positif (+0,4% en 2026) grâce à une hausse de +0,8% en mai à 8183,34 pts. Le CAC Mid & Small rayonne avec une progression de +6,1% au mois dernier atteignant 15 903,57 pts et une performance YTD de +10,3%.
Du côté de notre sélection Tech, le constat est également très positif avec l’ensemble de nos échantillons en hausse au terme du mois de mai. Les ESN ont gagné +2,5% et les éditeurs de logiciels ont progressé de +7,6%. Enfin, les valeurs digitales ont fortement rebondi avec une performance de +11,1% en mai.
Les éditeurs de logiciels se paient 12,9x l’EBIT fwd 12 mois (vs 16,9x sur 10 ans). Les valeurs digitales se paient 6,4x l’EBIT fwd 12 mois (vs 7,3x sur 10 ans) et pour les ESN 6,9x l’EBIT (vs 10,6x sur 10 ans).
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