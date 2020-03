Market Flash du 25 mars : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Enfin. Avec la finalisation par le Congrès américain d'un plan de soutien économique de 2 000 milliards de dollars et de meilleures nouvelles de la Chine sur l'assouplissement des mesures de confinement - suggérant qu'il y a une fin à ce tunnel - les marchés ont fait un bond hier, le S&P500 et l'Eurozstoxx50 ayant tous deux augmenté de plus de 9 %, et le Dow Jones de plus de 11 %, son meilleur jour depuis 1933. Avec des futures légèrement à la hausse ce matin, voyons si nous pouvons avoir une deuxième journée positive pour la première fois depuis la mi-février.

Cette nuit, le Congrès s'est mis d'accord sur le projet de loi de dépenses, le plus important de l'histoire des États-Unis et probablement pas le dernier projet de soutien de cette crise, qui comprendra des réductions et des reports d'impôts, un soutien à des industries, ainsi que des garanties de prêt, des allocations de chômage et des chèques pour les ménages, pour n'en citer que quelques-uns. Associé aux mesures sans précédent et quasi illimitées de la Fed, cela a finalement donné au marché une certaine confiance dans notre capacité à surmonter cette pandémie. Toutefois, comme la contagion se poursuit dans les marchés développés et que les questions relatives au confinement aux États-Unis persistent (soit en s'intensifiant, soit en se terminant à Pâques), nous pensons que les risques de baisse demeurent. Un plateau et un pic dans les cas seront nécessaires pour une reprise durable.

Alors que les actions ont augmenté, les rendements souverains sont restés stables grâce aux actions des banques centrales, le rendement du Trésor à 10 ans étant autour de 0,83 % et le Bund à 10 ans à -0,32 %.

Le crédit a bénéficié de l'amélioration du sentiment et du soutien des banques centrales au marché IG, les spreads s'étant finalement un peu réduits par rapport aux récents sommets, avec des IG américains à 333 pb, des IG européens à 253 pb (le seul segment plus large de 3 pb), des HY européens à 897 pb et des HY américains à 1079 pb.

Le dollar américain a également reculé par rapport à ses récents sommets grâce à la multiplication des lignes de swap entre banques centrales, mais l'or a progressé hier, passant à 1 640 USD l'once avant de se replier à 1 609 USD ce matin.

Les premiers PMI du mois de mars ont été aussi mauvais que prévu, les services souffrant naturellement plus que l'industrie manufacturière. L'indice PMI de la zone euro est tombé au plus bas à 28,4, tandis que l'indice Markit américain pour les services s'est établi à 39,1. Les données entrantes resteront abyssales pendant un certain temps, car les mesures de confinement seront encore appliquées en avril, mais il faudra plus de temps pour évaluer l'impact total sur la croissance.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller les efforts de confinement et les annonces budgétaires et monétaires, qui devraient à terme contribuer à rassurer les marchés.

Nous surveillerons les cas de plafonnement et de pic dans les pays plus "avancés" dans le processus que la plupart des pays d'Europe et des États-Unis, afin de déterminer combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Nous savons que la publication de données économiques sera abyssale quand elles commenceront à sortir, la question est de savoir combien de temps elles devront le rester. Plus cette durée sera longue, plus le risque que notre vision à moyen terme d'une reprise progressive au second semestre de l'année doive être revue à la baisse est élevé.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.