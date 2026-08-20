Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, achète un château du XIXe siècle dans le sud-est de l'Irlande

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Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a acheté un château de style gothique datant du XIXe siècle, surplombant une rivière dans le sud-est de l’Irlande, à 200 kilomètres (125 miles) du siège européen de son entreprise, a déclaré jeudi un porte-parole.

Le château de Strancally a été construit vers 1830 sur un terrain surplombant la rivière Blackwater et a fait l’objet d’une rénovation en profondeur en 2003, selon les archives architecturales nationales.

La transaction ne figure pas dans le registre national irlandais des prix immobiliers. L’Irish Times, qui a été le premier à révéler cette acquisition, a estimé la valeur du bien entre 20 et 30 millions d’euros.

Un porte-parole de Mark Zuckerberg a déclaré que ce dernier et sa famille étaient “ravis de continuer à entretenir cette demeure historique et impatients de passer du temps en Irlande”.

Meta emploie environ 1.500 personnes en Irlande, où plusieurs multinationales technologiques américaines ont installé leur siège européen, en partie en raison du régime fiscal favorable du pays.