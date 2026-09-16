Mark Zuckerberg, de Meta, affirme que les laboratoires d'IA sont suffisamment motivés pour développer leurs technologies en toute sécurité

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* Zuckerberg estime que la responsabilité civile et la concurrence incitent suffisamment les laboratoires à développer l'IA en toute sécurité

* Zuckerberg affirme que Meta a reporté la sortie de l’agent IA Muse plus tôt cette année afin de renforcer la sécurité

* Meta consacre la grande majorité de sa puissance de calcul aux besoins des utilisateurs plutôt qu’à l’auto-amélioration de l’IA, explique Zuckerberg

par Chris Thomas

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , a déclaré mardi que la concurrence et la responsabilité donnaient aux entreprises spécialisées dans l'IA suffisamment de raisons d'agir individuellement en matière de sécurité, semblant ainsi se démarquer des appels lancés par les dirigeants des principales entreprises du secteur en faveur d'un ralentissement coordonné du développement de l'IA.

Ces commentaires soulignent une divergence entre les dirigeants du secteur et les autorités américaines quant à la manière de répondre aux avertissements selon lesquels la technologie progresse plus vite que les entreprises ne peuvent la contrôler, certains experts du secteur mettant en garde contre une menace existentielle pour l’humanité .

Dans un message publié mardi sur X, M. Zuckerberg a déclaré que chaque laboratoire avait la responsabilité et la motivation d’avancer au rythme nécessaire pour entraîner ses modèles en toute sécurité, ainsi que la capacité de prendre ses propres mesures pour s’assurer que cela se produise.

Ses remarques interviennent trois jours après que le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a exhorté les entreprises spécialisées dans l’IA à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, dans la foulée des avertissements sur les risques existentiels lancés par plusieurs chercheurs.

Sam Altman, le directeur d’OpenAI, et Elon Musk, de xAI, ont tous deux publiquement soutenu l’appel d’Amodei en l’espace de quelques heures.

RÉACTION DE L’ADMINISTRATION CONTRE LA RÉGLEMENTATION DE L’IA ET LE RALENTISSEMENT

Le président Donald Trump a toutefois minimisé lundi les inquiétudes concernant le potentiel de nuisance de l’IA, affirmant que les États-Unis disposaient déjà de garde-fous pour cette technologie et que la Chine tirerait profit des doutes jetés sur le développement de l’IA. L’idée selon laquelle une réglementation nuirait à la capacité des entreprises américaines à rivaliser avec leurs homologues chinoises est partagée par des dirigeants du secteur technologique, notamment Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

« La confiance et l’alignement deviennent rapidement les capacités les plus importantes qui permettront de différencier les agents et les modèles », a déclaré Mark Zuckerberg mardi. « Tout laboratoire qui ne se concentre pas sur l’alignement prendra du retard. »

M. Zuckerberg a également indiqué mardi que les laboratoires avaient tout intérêt à empêcher leurs modèles de causer du tort, car ils s’exposeraient sinon à une responsabilité « considérable ». Il a cité l’exemple de Meta, qui a reporté le lancement de son agent IA Muse plus tôt cette année afin de renforcer sa sécurité.

« Nous n’avons pas demandé aux autres de le faire avant nous. Nous l’avons simplement fait dans le cadre de notre travail quotidien, car c’était clairement la bonne chose à faire, tant pour les utilisateurs que pour nous », a-t-il déclaré.

ÉVALUATEURS INDÉPENDANTS: « MEILLEURES PRATIQUES DU SECTEUR »

Alors qu’Amodei a appelé à un ralentissement à l’échelle du secteur de l’auto-amélioration récursive — la capacité de l’IA à s’améliorer d’elle-même —, Zuckerberg a déclaré que Meta avait déjà consacré la « grande majorité » de ses ressources informatiques à la création de produits répondant aux besoins immédiats des utilisateurs plutôt qu’à la mise au point de systèmes d’IA capables de s’auto-améliorer.

M. Zuckerberg a également indiqué que Meta Superintelligence Labs — sa division dédiée à l’IA — avait déjà fait appel à des évaluateurs indépendants dans plusieurs domaines, qualifiant cette démarche de « meilleure pratique du secteur » et ajoutant que « d’autres laboratoires peuvent tout simplement faire de même ».

La volonté de Zuckerberg de positionner Meta comme un acteur responsable en matière de sécurité de l’IA intervient quelques semaines après que l’entreprise a accepté de verser jusqu’à 18 milliards de dollars pour régler des poursuites judiciaires intentées par plusieurs États américains, qui l’accusaient d’avoir conçu Facebook et Instagram pour créer une dépendance chez les enfants, sans pour autant reconnaître aucune faute.

Ajoutant à l’incertitude entourant toute approche coordonnée des entreprises d’IA, le président de la FTC, Andrew Ferguson, a déclaré mardi que tout le monde devrait se montrer « profondément méfiant » envers les entreprises d’IA qui sollicitent des exemptions concurrence tout en faisant pression en faveur de nouvelles réglementations.

Bien que M. Ferguson n’ait pas cité Anthropic, M. Amodei a demandé la semaine dernière une dérogation aux règles concurrence afin de permettre à ses concurrents de coordonner un ralentissement du rythme de développement de l’IA pour des raisons de sécurité.