Mark Zuckerberg a privilégié la croissance au détriment de la sécurité des enfants, selon le témoignage d’un ancien cadre de Meta lors du procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le procès porte sur des plaintes déposées par 29 États concernant la collecte et l'utilisation des données des enfants

* Un témoin des États affirme que Zuckerberg était étroitement impliqué dans la prise de décision

* Des témoins ont témoigné au sujet de la culture d’entreprise de Meta et de sa recherche du profit

(Modification du titre et du troisième point; ajout de témoignages tout au long de l'article provenant d'un ancien ingénieur de Meta et d'un chercheur de Meta) par Kenrick Cai, Diana Novak Jones et Jonathan Stempel

Un ancien directeur de l’ingénierie chez Meta Platforms META.O a déclaré mercredi que le directeur général Mark Zuckerberg avait favorisé une culture qui considérait la sécurité des enfants comme secondaire par rapport à la croissance et à l’engagement sur Facebook et Instagram. Arturo Bejar, critique virulent du bilan de Meta en matière de sécurité, a formulé cette allégation lors de sa deuxième journée de témoignage dans le cadre d’un procès historique concernant des plaintes déposées par une coalition d’États qui pourrait redéfinir Facebook et Instagram, deux des applications les plus populaires de la planète.

La Californie, le Colorado, le Kentucky et le New Jersey accusent Meta d’avoir conçu ces plateformes pour rendre les jeunes utilisateurs dépendants, ce qui alimente l’anxiété, la dépression, voire le suicide, et d’avoir induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité.

Ces États, ainsi que 25 autres, accusent également Meta d’avoir enfreint la loi fédérale en collectant et en utilisant de manière abusive les données personnelles d’enfants de moins de 13 ans lors de leur utilisation de ses plateformes.

Selon les experts, ce procès constitue le plus grand test juridique à ce jour concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs.

Il s’est ouvert mardi devant le tribunal fédéral d’Oakland, en Californie, et devrait durer six semaines. Les jurés devraient rendre un verdict consultatif, et la juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers décidera si Meta est responsable et, le cas échéant, fixera les sanctions civiles et les changements à apporter à Facebook et Instagram.

DÉPLACER DES MONTAGNES

M. Bejar, premier témoin des États, a déclaré que M. Zuckerberg était étroitement impliqué dans une grande partie des prises de décision, et que la culture hiérarchique de l’entreprise, basée à Menlo Park, en Californie, garantissait que les changements dans la conception des produits n’interviendraient que s’il en donnait l’ordre.

“Si Mark fait de quelque chose une priorité, on déplace des montagnes en quelques mois,” a déclaré M. Bejar.

Il a contesté les propos tenus par Zuckerberg en octobre 2021 à la suite des allégations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen, selon lesquelles Meta savait que ses produits étaient dangereux pour les enfants et savait comment les rendre sûrs, mais n’avait rien fait afin de maximiser ses profits.

Zuckerberg avait déclaré à l’époque que Meta s’appuyait constamment sur la recherche pour améliorer ses produits. En réponse, M. Bejar a indiqué avoir envoyé un e-mail à M. Zuckerberg pour lui faire part de ses préoccupations en matière de sécurité.

“C'est complètement faux, de bout en bout,” a déclaré M. Bejar. “On ne peut tout simplement pas faire confiance à Mark Zuckerberg quand il s'agit d'enfants.”

COMMENTAIRES MISOGYNES À L'ÉGARD DE SA FILLE

M. Bejar a travaillé chez Meta de 2009 à 2015, puis a étudié le bien-être des adolescents utilisateurs d’Instagram en tant que prestataire indépendant de 2019 à 2021.

Il a témoigné devant une commission du Sénat américain en 2023, affirmant que Meta avait connaissance du harcèlement et des autres préjudices subis par les adolescents sur ses plateformes, mais n’avait rien fait pour y remédier.

Lors du contre-interrogatoire mené par l’avocat de Meta, Brian Stekloff, M. Bejar a reconnu qu’il n’avait pas conscience des préjudices auxquels sa fille adolescente serait confrontée lorsqu’il l’a aidée à créer un compte Instagram, qu’elle possède toujours.

M. Bejar a expliqué que sa fille souhaitait disposer d’un espace où les femmes pourraient discuter de voitures, mais qu’elle s’est retrouvée confrontée à des commentaires misogynes, notamment sur sa poitrine. Elle avait 16 ans en 2021 lorsque son père a envoyé un e-mail à M. Zuckerberg au sujet de la sécurité.

“J’ai constaté à quel point cela la bouleversait,” a déclaré M. Bejar. “Elle a acquis une belle communauté, au prix de préjudices subis.”

Au cours de son témoignage, M. Bejar a également reconnu que Meta employait des centaines de personnes chargées de la sécurité, dont certaines qu’il considérait comme hautement qualifiées. M. Bejar a précisé qu’il ne travaillait pas directement avec M. Zuckerberg lors de son deuxième mandat et qu’en tant que prestataire externe, il n’avait pas accès à certaines ressources.

LE PROFIT AVANT LA SÉCURITÉ

Auparavant, M. Bejar avait déclaré à un avocat représentant les États que Meta privilégiait l’engagement des utilisateurs et le profit au détriment de la sécurité.

Il a expliqué qu’un outil utilisé par Meta pour encourager les utilisateurs à faire une pause – un élément clé de la défense de Meta – était “conçu pour échouer”, car il n’est pas activé par défaut et les rappels sont faciles à ignorer.

Il a déclaré qu’il était de “notoriété publique” chez Meta que la plupart des parents n’avaient pas le temps de comprendre les produits de l’entreprise ni la manière dont leurs enfants les utilisaient. Meta, a-t-il ajouté, disposait d’une technologie permettant de signaler potentiellement des millions d’utilisateurs soupçonnés d’être âgés de moins de 13 ans, mais avait adopté une politique du “pas de questions, pas de réponses” car cela permettrait d’augmenter les bénéfices à long terme.

Une fois le témoignage de M. Bejar terminé, les jurés ont écouté le témoignage enregistré d’Elena Davis, une chercheuse de Meta qui s’est penchée sur le caractère prétendument addictif des réseaux sociaux.

Elle a lu un extrait de son rapport indiquant que Meta pourrait modifier Facebook afin qu’il présente “moins de risque de créer une dépendance et qu’il aide les utilisateurs à se ‘débarrasser’ des habitudes Facebook dont ils ne veulent pas”.

Meta fait face à des milliers de poursuites similaires concernant des préjudices présumés causés aux enfants. M. Bejar a été un témoin clé à charge contre l’entreprise lors de quatre procès. L’une de ces affaires, intentée par le Nouveau-Mexique , s’est soldée par 942 millions de dollars de dommages-intérêts et d’amendes, ainsi que par une injonction obligeant Meta à modifier ses plateformes dans cet État.