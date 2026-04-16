Mark Mobius, "Indiana Jones des marchés émergents", décède à l'âge de 89 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marc Jones et Rodrigo Campos

Mark Mobius, largement reconnu comme un pionnier de l'investissement sur les marchés émergents, est décédé mercredi à l'âge de 89 ans, selon un communiqué publié sur sa page LinkedIn.

Surnommé l'"Indiana Jones des marchés émergents" pour sa volonté de découvrir de nouvelles juridictions, parfois dangereuses, M. Mobius aimait relever les défis. "La volatilité", écrivait-il dans "Passport to Profits", l'un de ses nombreux ouvrages, "n'est pas un ennemi à craindre mais un signe que l'opportunité est proche" Le message ne mentionnait pas la cause du décès. Ayant investi dans les pays émergents pendant des décennies, M. Mobius vantait les mérites de nouvelles opportunités en janvier dernier. (À propos du Venezuela, il écrivait: "Avec le départ du président Nicolas) Maduro, nous pourrions assister à un nouvel ordre politique et économique et le pays pourrait se rouvrir aux investisseurs."

Ses convictions ont façonné une génération de gestionnaires de fonds et ont contribué à attirer des milliards de dollars sur des marchés autrefois considérés comme périphériques.

Ses livres, qui tiennent à la fois du carnet de voyage et du tutoriel, offrent une vision inhabituellement humaine de la finance mondiale. Dans "Le petit livre des marchés émergents", publié en 2012, il écrit que derrière chaque bilan et chaque indice boursier se cache une communauté qui lutte pour se développer: "Si vous voulez comprendre un marché, commencez par ses habitants

Cette phrase traduit sa conviction que l'observation sur le terrain est plus importante que la théorie abstraite. Il se souvient que c'est au cours de visites d'usines au Brésil, de réunions avec des responsables de la privatisation en Pologne et de conversations avec des commerçants aux Philippines que les opportunités se sont révélées à lui.

En tant que président exécutif du Templeton Emerging Markets Group, où il a travaillé pendant plus de 30 ans, Mobius a voyagé sans relâche, visitant souvent des dizaines de pays en une seule année à la recherche d'entreprises sous-évaluées et d'économies sous-appréciées. Il affirme avoir visité au moins 112 pays.

Il est devenu, en fait, le visage public de l'investissement sur les marchés émergents, au moment même où la classe d'actifs prenait forme. Son calme et ses connaissances encyclopédiques ont rassuré les investisseurs occidentaux, inquiets des risques politiques, de la volatilité des devises et de l'opacité de la gouvernance. Né de parents portoricains et allemands à Hempstead, dans l'État de New York, Joseph Bernhard Mark Mobius a obtenu un doctorat en économie au MIT en 1964, avec une thèse sur les satellites de communication. Il a d'abord étudié les beaux-arts et, au cours de sa vie, a travaillé dans une agence d'artistes, comme enseignant et comme responsable de la commercialisation des produits Snoopy en Asie. Il a également été consultant politique. John Ninia et Eric Nguyen, tous deux partenaires de Mobius Investments, assumeront des responsabilités de direction, a indiqué la société dans un communiqué.