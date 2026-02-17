Mark Dawson prend la tête de la R&D précoce de Roche Pharma
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 07:44
Avant de rejoindre le géant suisse de la santé, Mark Dawson occupait le poste de directeur adjoint de la recherche au Peter MacCallum Cancer Centre, à Melbourne, en Australie.
"Expert de premier plan en biologie du cancer, ses travaux sur la régulation de la chromatine et l'épigenétique ont été déterminants dans la définition des mécanismes moléculaires qui stimulent l'initiation et la progression du cancer", souligne Roche.
Mark Dawson est aussi professeur à l'Université de Melbourne et membre élu de l'Académie australienne des sciences, de l'Académie australienne des sciences de la santé et médicales, ainsi que de l'Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO).
Sa carrière est marquée par plusieurs distinctions internationales, dont le prix Paul Marks pour la recherche sur le cancer ou le prix William Dameshek de la Société américaine d'hématologie.
