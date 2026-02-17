 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mark Dawson prend la tête de la R&D précoce de Roche Pharma
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 07:44

Roche annonce la nomination de Mark Dawson en tant que nouveau responsable de la recherche et du développement (R&D) précoce chez Roche Pharma, à compter du 1er mai 2026. Basé à Bâle, il deviendra également membre du comité exécutif élargi de l'entreprise.

Avant de rejoindre le géant suisse de la santé, Mark Dawson occupait le poste de directeur adjoint de la recherche au Peter MacCallum Cancer Centre, à Melbourne, en Australie.

"Expert de premier plan en biologie du cancer, ses travaux sur la régulation de la chromatine et l'épigenétique ont été déterminants dans la définition des mécanismes moléculaires qui stimulent l'initiation et la progression du cancer", souligne Roche.

Mark Dawson est aussi professeur à l'Université de Melbourne et membre élu de l'Académie australienne des sciences, de l'Académie australienne des sciences de la santé et médicales, ainsi que de l'Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO).

Sa carrière est marquée par plusieurs distinctions internationales, dont le prix Paul Marks pour la recherche sur le cancer ou le prix William Dameshek de la Société américaine d'hématologie.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
361,400 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank