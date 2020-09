Mark Carney rejoint une société de gestion canadienne

(NEWSManagers.com) - L'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney vient de trouver un point de chute dans le secteur privé chez le canadien Brookfield Asset Management, comme vice-président chargé des investissements ESG, a annoncé ce 26 août la firme de Toronto. Parmi sa feuille de route: le lancement d'un fonds à impact dans le domaine du climat.

De nationalités canadienne, britannique et irlandaise, Mark Carney a dirigé la Banque d'Angleterre de 2013 à 2020, après avoir gouverné celle du Canada entre 2008 et 2013. Son arrivée chez Brookfield met un terme aux récentes spéculations de la presse canadienne, qui en faisaient un possible ministre des Finances du gouvernement canadien de Justin Trudeau. Ce dernier a finalement nommé la semaine dernière à ce poste Chrystia Freeland.

Mark Carney est aujourd'hui, en parallèle, l'envoyé spécial des Nations unies pour l'action climatique et la finance, un domaine qu'il a pris à bras le corps lors de son passage au sein de l'institution de la Threadneedle Street.

Brookfield AM gère aujourd'hui 550 milliards de dollars et est cotée à New York et Toronto.