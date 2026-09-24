Marine Moreux rejoint Jolt Capital en tant que DRH

(Zonebourse.com) - La société de capital-investissement spécialisée dans l'accompagnement des entreprises européennes de growth deeptech annonce la nomination de Marine Moreux au poste de Directrice des Ressources Humaines.

Forte de plus de dix ans d'expérience dans les ressources humaines, Marine Moreux a construit son parcours autour du développement des talents, de la gestion des carrières et des effectifs, du recrutement et de l'accompagnement des managers. Formée à la psychologie, elle a évolué au sein d'environnements internationaux et multiculturels, en français comme en anglais.

Avant de rejoindre Jolt Capital, Marine Moreux était Responsable des ressources humaines chez Bain & Company, fonction qu'elle occupait depuis octobre 2022. Elle y pilotait la gestion des effectifs à tous les niveaux de séniorité, en veillant à faire correspondre les compétences et aspirations des collaborateurs avec les besoins des projets. Elle accompagnait également le développement professionnel des consultants de l'équipe Private Equity, notamment dans leurs parcours et leur progression de carrière.

À ce titre, elle travaillait étroitement avec les Partners sur la composition des équipes et supervisait l'allocation des ressources, le suivi des projets et l'équilibre des charges de travail. Elle contribuait également au pilotage stratégique des ressources humaines à travers la production et l'analyse de données sur les effectifs à Paris et dans la région EMEA.

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