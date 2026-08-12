Marex bondit de 17%, porté par une transformation qui commence à changer de dimension

Marex bondit d'environ 17% à Wall Street après des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes, qui illustrent la montée en puissance d'un groupe encore relativement méconnu du grand public mais de plus en plus présent dans les infrastructures de marché.

Cotée au Nasdaq, la société britannique accompagne producteurs de matières premières, hedge funds, gestionnaires d'actifs et autres institutions en intervenant à plusieurs niveaux de la chaîne : exécution et compensation des transactions, tenue de marché, financement et solutions de couverture. Longtemps concentrée sur l'énergie et les matières premières, elle étend progressivement son modèle au change, aux actions, aux services aux fonds et au prime brokerage, avec l'ambition de bâtir une plateforme mondiale plus diversifiée.

Le chiffre d'affaires a progressé de 39% sur un an à 695,8 MUSD, contre environ 625 MUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté dilué par action a atteint 1,64 dollar, là où le consensus tablait sur 1,36 dollar. Le bénéfice ajusté avant impôts a pour sa part augmenté de 56% à 165,9 MUSD, avec une marge portée à 23,8%. Cette performance intervient alors même que les volumes observés sur les principales places utilisées par le groupe ont diminué de 17% par rapport au premier trimestre, période qui avait bénéficié d'une forte volatilité liée à la guerre au Moyen-Orient.

Malgré cette normalisation, le bénéfice ajusté avant impôts a encore progressé de près de 9% par rapport au trimestre précédent, soutenu par un mix plus favorable. Dans le clearing, où Marex assure notamment la compensation et le règlement des opérations de ses clients, les encours moyens ont atteint un record de 19,1 MdsUSD. Les revenus des Prime Services, qui regroupent entre autres financement, exécution et services destinés aux hedge funds, ont presque doublé sur un an à 120 MUSD. Cette dynamique a permis d'absorber le recul séquentiel du market making et de certaines activités liées à l'énergie, plus sensibles aux épisodes de forte volatilité.

L'élargissement du groupe passe également par une politique d'acquisitions soutenue, qui a récemment renforcé ses positions dans le change, les actions, le market making et l'énergie. En parallèle, Marex se développe dans les actifs numériques et prévoit de commencer à assurer la compensation de transactions sur la plateforme de marchés prédictifs Kalshi au troisième trimestre. L'objectif est d'élargir encore ses sources de revenus tout en approfondissant les relations avec les grands clients institutionnels.

La direction considère que cette évolution du mix commence à réduire la dépendance des résultats aux seuls épisodes de volatilité exceptionnelle. Environ 80% de la hausse du bénéfice au deuxième trimestre provenait d'ailleurs de la croissance organique, selon le directeur général Ian Lowitt. Marex se dit désormais à l'aise avec le haut de son objectif de croissance annuelle de 10% à 20% du bénéfice ajusté avant impôts, tandis que le niveau d'activité observé en juillet et début août restait proche de celui du premier semestre.