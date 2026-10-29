MARE NOSTRUM : Résultats semestriels 2026

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, publie ses résultats du premier semestre 2026, première période réalisée intégralement sur son nouveau périmètre. Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 44,1 M€ et le résultat net part du Groupe à - 2,1 M€, une perte divisée par deux par rapport au premier semestre 2025 proforma.



Une activité résiliente dans un marché de l’intérim toujours baissier



Au premier semestre 2026, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 44,1 M€ contre 57,3 M€ publié un an plus tôt. Plus de 70 % de cet écart résulte de la cession en octobre 2025 d’Altros et d’AT Patrimoine, qui contribuaient pour 9,4 M€ au chiffre d’affaires du premier semestre 2025. Par rapport au premier semestre 2025 proforma, le recul est limité à - 3,8 M€, soit - 8,0 %.

Le Travail temporaire, qui représente 96 % de l’activité, réalise un chiffre d’affaires de 42,3 M€ (- 7,2 % à périmètre comparable) et explique 87 % de la baisse, dans un marché français toujours orienté à la baisse. Après un premier quadrimestre en deçà des attentes, l’activité renoue avec la croissance depuis le mois de mai par rapport à 2025 (cf. communiqué du 28.07.26).

Confirmant un choix stratégique pertinent, le Recrutement progresse de 18,8 %, porté par la montée en puissance de Neptune RH Santé.