MARE NOSTRUM : Résultats annuels 2025 - Retour à la rentabilité - Transformation stratégique finalisée

Grenoble, le 29 avril 2026 – 8h30 – Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce un retour à la rentabilité qui traduit l’achèvement d’une transformation majeure marquée par le recentrage de l’offre sur les métiers à plus forte valeur ajoutée et la simplification du périmètre.





Une activité résiliente, dans un marché dégradé



Sur l’exercice 2025, le groupe Mare Nostrum a réalisé, un chiffre d’affaires annuel de 109,7 M€ en retrait maitrisé de - 5,5% par rapport à l’exercice 2024, à périmètre comparable (retraité des sociétés liquidées, des agences fermées ainsi que de l’activité du dernier trimestre d’Altros et d’AT Patrimoine cédées au T4 2025) dans un marché du travail temporaire toujours en contraction.



Au-delà de cette évolution, l’année 2025, constitue un véritable point d’inflexion pour le Groupe, désormais articulé autour de 4 piliers clés (Travail temporaire, Prestations RH, Recrutement & Formation), après la cession des activités non stratégiques (Altros, AT Patrimoine, portage) et l’approbation de son plan de continuation par le tribunal de commerce. Le Travail Temporaire représente 78,6% du chiffre d’affaires, la formation 9,1%, le portage salarial 7,7%, les plateformes RH et autres 3,9% et le recrutement 0,6%.