MARE NOSTRUM : Projet de plan de continuation finalisé - Mise à disposition auprès des créanciers

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce avoir finalisé son projet de plan de continuation qui sera déposé ce vendredi 30 mai au Tribunal de Commerce de Grenoble et mis à la disposition de ses créanciers, réunis en classes de parties affectées.



Principaux axes du projet de plan de continuation



Ce projet de plan, élaboré en collaboration avec les organes de la procédure, s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis le début de la procédure et vise à recentrer le Groupe sur son cœur de métier : le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation.



Pour ce faire, le plan prévoit une simplification de l’organisation du groupe Mare Nostrum (fermeture et fusion d’agences de Travail Temporaire), bien engagée par les équipes, et des cessions d’actifs (vente d’AT Patrimoine et du groupe Altros).



Cette simplification structurelle et le recentrage des activités s’accompagnent de mesures d’économies et de rationalisation des coûts déjà mises en œuvre ou en cours (diminution de la masse salariale, fermeture et fusion d’agences, réduction du parc immobilier et réorganisation du parc automobile). En complément de ces mesures, les équipes de Mare Nostrum œuvrent pour améliorer la rentabilité, la gestion et la génération de trésorerie.