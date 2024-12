MARE NOSTRUM : Point d’étape sur la procédure et entrée en discussion avec Domino RH

Mare Nostrum poursuit sa stratégie visant à soumettre à l’homologation du Tribunal de commerce de Grenoble un projet de plan de continuation sur l’ensemble des sociétés du Groupe dans le courant du premier semestre 2025, à l’occasion du renouvellement des périodes d’observation qui sera décidé le 7 janvier 2025. Comme annoncé , ce plan devrait permettre au Groupe de rembourser une grande partie de son passif, et constitue, à ce jour, la meilleure option possible. En effet, dans le cadre du plan de cession des actifs de l’entreprise, une seule offre de reprise d’actifs demeure et celle-ci ne concerne que deux sociétés et non le Groupe dans son ensemble.



Par ailleurs, Mare Nostrum est entré en discussion avec le groupe Domino RH, un acteur majeur dans la gestion des ressources humaines, en vue d’un éventuel rapprochement capitalistique qui viendrait renforcer les projets de plan en cours de finalisation, qui permettent, à eux seuls, d’assurer la continuité des activités du Groupe. Ce rapprochement viendrait ainsi soutenir et accompagner le plan de continuation, s’il est approuvé par le Tribunal de Commerce, et permettrait à Mare Nostrum de s’appuyer sur un partenaire solide, bien implanté en France comme à l’étranger, pour poursuivre ses activités et de bénéficier, par la même occasion, de ressources financières supplémentaires.