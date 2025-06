MARE NOSTRUM dévoile sa nouvelle politique de marques

Regroupement des activités de la division Travail Temporaire sous la marque TridenTT



Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit sa réorganisation et annonce la mise en place d’une nouvelle politique de marques afin de structurer son offre autour de marques fortes par division. Cette uniformisation permettra d’une part, d’améliorer la compréhension, la visibilité et la notoriété du Groupe mais également de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser les ressources du Groupe. Cette nouvelle stratégie de marques s’ouvre avec Tridentt Travail Temporaire, nouvelle bannière principale pour l’ensemble des activités d’intérim.



TridenTT Travail temporaire : une nouvelle identité forte pour une offre plus lisible



Jusqu’ici porté par une mosaïque d’enseignes telles que Al&Co, E-interim, Grands travaux Facilities, Illico Intérim ou encore H9 Emploi, le pôle Travail Temporaire du Groupe s’aligne désormais sous une marque unique : TridenTT Travail Temporaire. Seules les marques CERES et CELTIC, bien implantées à l’étranger (Roumanie, Pologne et péninsule ibérique) spécialisées dans la recherche de profils pénuriques ou difficiles à recruter, conserveront leur propre identité.



La marque Tridentt Travail Temporaire étant la genèse du groupe Mare Nostrum, elle s’est naturellement imposée pour représenter les valeurs, rassembler les activités de travail temporaire et fédérer les équipes de la division phare du Groupe.