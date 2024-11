Mare Nostrum creuse ses pertes au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société a, comme annoncé, interjeté appel de la décision du Tribunal de Commerce de Grenoble de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et poursuit la finalisation de son plan s'inscrivant dans une solution de continuation, que la société entend soumettre à l'homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de la période d'observation, prévue le 22 janvier 2025.

Le groupe Mare Nostrum indique par ailleurs être "déterminé à poursuivre sa réorganisation, à travers l'optimisation continue de ses coûts de fonctionnement et son recentrage sur ses activités historiques".

Au 30 juin 2024, la trésorerie consolidée s'établit à 14,1 millions d'euros et s'améliore de 10,4 millions par rapport au premier semestre 2023 et de 9,5 millions d'euros par rapport à fin décembre 2023.

(AOF) - Mare Nostrum a dévoilé ses résultats du premier semestre 2024 d'où ressortent une perte nette de 5,9 millions d'euros (contre -1,9 million un an auparavant) et un résultat d’exploitation négatif de 2,8 millions d'euros (contre -0,7 million). Le chiffre d'affaires de l'expert des ressources humaines pour les PME/ETI ressort pour cette période à 68,2 millions d'euros contre 88 millions d'euros l'année dernière.

