MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 de 56,7 ME - Nouvelle trajectoire de développement

Le groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, enregistre sur le 1er semestre 2025 un niveau d’activité solide de 56,7 M€ sur son nouveau périmètre de consolidation, recentré sur son cœur de métier. Le chiffre d’affaires semestriel progresse même très légèrement par rapport au 1er semestre 2024 (+0,5%), à périmètre comparable (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en janvier et octobre 2024).



Nouvelle trajectoire de développement



Le Groupe s’inscrit dans une dynamique nouvelle, portée par l’approbation du plan de continuation par le Tribunal de Commerce qui prévoit un remboursement intégral des créances privilégiées sur 9 ans et un remboursement partiel des créances chirographaires sur 3 à 5 ans . Cette étape clé marque un tournant structurant pour Mare Nostrum. Elle renforce sa visibilité, crédibilise sa trajectoire de redressement et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de développement. Si le chemin reste exigeant, la feuille de route est claire et la dynamique de développement est bien engagée. La mobilisation exemplaire des équipes a rendu cette avancée possible, de même que le soutien des actionnaires et la confiance des clients et partenaires et constituent un atout déterminant pour relever les prochains défis et renouer avec la croissance rentable.