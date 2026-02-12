MARE NOSTRUM : Arcadia Campus, 10 ans au service de la formation et de l’alternance

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, célèbre cette année les 10 ans d’Arcadia Campus, son centre de formation continue et en apprentissage (CFA). En une décennie, Arcadia Campus est devenu un levier solide de montée en compétences, structuré autour de 7 programmes certifiants et 16 formations professionnalisantes en Ressources Humaines et BTP.



Depuis sa création, Arcadia Campus joue un rôle stratégique au sein de Mare Nostrum en offrant un apprentissage concret, professionnalisant et cohérent avec les besoins opérationnels du secteur. A cet effet, Arcadia Campus s’est développé autour de 7 formations dans les métiers des Ressources Humaines et du BTP.

Sur les 4 dernières années, Arcadia campus a accompagné 191 alternants avec des taux de réussite compris entre 88 % et 100 % selon les années et les formations, confirmant l’exigence du CFA.



En complément des programmes certifiants, Arcadia Campus dispense également des formations professionnalisantes au sein desquelles, les formateurs issus du métier s’attachent à transmettre leur expertise et leur savoir, mais également les valeurs du Groupe qui reposent sur l’esprit entrepreneurial, la proximité terrain et l’exigence dans la relation humaine.