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Marcus Schomakers nommé DSI de Generali France
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:55

Generali fait part de la nomination de Marcus Schomakers au poste de directeur des systèmes d'information (DSI) - chief information officer (CIO) de Generali France. Il exerce ses nouvelles fonctions depuis le 1er avril dernier, au sein de la direction Technologie et Opérations, sous la responsabilité de Karim Bouchema.

À ce titre, Marcus Schomakers est chargé de la définition et du pilotage de la stratégie des systèmes d'information de Generali France, afin de faciliter sa transition technologique, d'optimiser ses opérations et de soutenir son développement.

Il a rejoint la compagnie d'assurance italienne après avoir occupé, depuis 2022, le poste de directeur des technologies de l'information, des données et de l'innovation chez Aésio Mutuelle, où il a conduit des projets majeurs de transformation technologique et d'innovation.

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