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Marchés US : UGI, Chewy, Cognyte Software
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 15:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors que les cours du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril, un seuil sensible au marché, pour la première fois depuis juillet, en raison de l'aggravation des tensions au Moyen-Orient. .N

** Chime Financial CHYM.O :

BUZZ - Bondit grâce à l'accord avec Stride Bank nL6N4510GF

** ServiceTitan Inc TTAN.O :

BUZZ - En baisse sous le poids des pertes du deuxième trimestre nL6N4510GI

** Evommune Inc EVMN.N :

BUZZ - Chute après l'échec d'un médicament contre l'eczéma lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL4N4510ON

** Target Hospitality Corp TH.O :

BUZZ - En baisse suite à la cession d'une participation de 259 millions de dollars (XX millions d'euros) par un investisseur en capital-investissement nL6N4510QF

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - Chute suite à des perspectives plus faibles pour le troisième trimestre nL6N4510R9

** The Cigna Group CI.N :

BUZZ - Evercore lance la couverture de Cigna avec une note "in line" et souligne les risques liés à la transition vers le modèle PBM nL4N4510TX

** Ingram Micro Holding Corp INGM.N :

BUZZ - Recul suite à la cession de 358 millions de dollars (XX millions d'euros) d'actions par Platinum Equity nL6N4510RX

** Independence Realty Trust Inc IRT.N :

BUZZ - Va racheter Centerspace pour 1,02 milliard de dollars (XX milliard d'euros); le titre recule nL4N4510W8

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Hausse après le lancement de l'agent IA Muse

nL4N4510X7

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :

BUZZ - Jefferies relève la recommandation sur Summit Therapeutics à "acheter"; le titre progresse nL4N4510XN

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques progressent alors que le Brent dépasse la barre des 100 dollars le baril nL4N4510Y2

** LifeStance Health Group Inc LFST.O :

BUZZ - Le titre recule après le lancement d'une offre secondaire nL6N4510TU

** Tyra Biosciences Inc TYRA.O :

BUZZ - Chute après l'annonce d'un médicament anticancéreux en deçà des attentes de Wall Street nL4N4510Z5

** Compass Pathways PLC CMPS.O :

BUZZ - En hausse après la publication des données à un an concernant un médicament contre la dépression à base de substances psychédéliques nL4N4510ZT

** Signet Jewelers Ltd SIG.N :

BUZZ - S'envole après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4510TY

** Viatris Inc VTRS.O :

BUZZ - Leerink attribue à Viatris la note "surperformance" en raison d'une croissance en amélioration nL4N4510ZI

** Westlake Corp WLK.N :

BUZZ - Recule après que BMO a abaissé sa note à "en ligne avec le marché" nL4N4510ZQ

** Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N :

BUZZ - Le titre progresse grâce à des résultats positifs au premier trimestre et à la révision à la hausse des prévisions annuelles nL4N4510ZA

** J.Jill Inc JILL.N :

BUZZ - Le titre progresse alors que le distributeur relève ses prévisions de chiffre d'affaires comparable pour l'année

nL6N4510TE

** Cognyte Software Ltd CGNT.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes nL6N4510UZ

** Chewy Inc CHWY.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour le T3 et des résultats solides au T2

nL6N4510UE

** UGI Corp UGI.N :

BUZZ - En hausse alors que Jefferies se montre optimiste quant au potentiel de fusions-acquisitions nL6N4510TM

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - En hausse après des informations selon lesquelles la société évalue un retrait de son partenariat de 20 milliards de dollars (XX milliards d'euros) avec Aramco nL4N45111S

** Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O :

BUZZ - Bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N4510WA

** Booking Holdings Inc BKNG.O :

BUZZ - En baisse après avoir perdu son recours contre le blocage par l'UE de l'acquisition d'ETraveli nL4N45113G

** Bakkt Inc BKKT.N :

BUZZ - En hausse après avoir relevé son objectif de volume de transactions pour 2026 nL4N45113I

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