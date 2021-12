Marchés US : quelles sont les meilleures introductions en Bourse de 2021 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Un grand nombre d'entreprises sont entrées en Bourse cette année 2021, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Affirm, Digital Ocean, Monday.com… Café de la Bourse vous a préparé un condensé des introductions en bourse les plus réussies. Retrouvez notre présentation des meilleures IPO de l'année dans cet article.

Affirm

Date de l'introduction en bourse : 13 janvier 2021

Prix de cotation : 49 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 11,9 milliards de dollars

Affirm est un acteur important dans le secteur de plus en plus populaire du "buy now, pay later", qui comprend également des sociétés comme AfterPay et Klarna.

Affirm a vu le cours de son action bondir de 100 % le premier jour de cotation avant de clôturer à 97,2 dollars.

Depuis son entrée en bourse, à la mi-janvier, l'action Affirm a connu des hauts et des bas, mais sa trajectoire était globalement positive jusqu'à l'été. Le cours de l'action Affirm a clôturé le vendredi 3 décembre à 107 dollars.

Digital Ocean

Date de l'introduction en bourse : 23 mars 2021

Prix de cotation : 47 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 5 milliards de dollars

DigitalOcean n'a pas commencé son introduction sur les marchés publics sur une bonne note. La société, lors de son premier jour de négociation, a clôturé en dessous de son prix d'introduction en bourse, à 42,5 dollars. Et elle a lutté pour atteindre son prix d'introduction en bourse jusqu'en juin. Elle l'a depuis largement dépassé.

DigitalOcean, est un fournisseur américain d'infrastructure cloud dont le siège est à New York et qui possède des centres de données dans le monde entier. DigitalOcean fournit aux développeurs des services cloud qui aident à déployer et à mettre à l'échelle des applications qui fonctionnent simultanément sur plusieurs ordinateurs.

Les actions DigitalOcean ont clôturé à 84 dollars le vendredi 3 décembre.

Coinbase

Date de l'introduction en bourse : 14 avril 2021

Prix de cotation : 250 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 86 milliards de dollars

L'IPO Coinbase pourrait avoir été l'entrée en bourse la plus dynamique de l'année jusqu'à présent, et certainement la plus importante. La société a choisi de fixer un prix de référence de 250 dollars, qui a été dépassé dès le premier jour de négociation. Les actions de Coinbase ont atteint un sommet de 429,5 dollars avant de clôturer leur premier jour de négociation à 328,28 dollars.

L'action Coinbase a glissé depuis lors, clôturant à 265 dollars le vendredi 3 décembre.

Monday.com

Date de l'introduction en bourse : 10 juin 2021

Prix de cotation : 155 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 7,5 milliards de dollars

Monday.com a levé plus de 574 millions de dollars lors de son introduction en bourse et a vu le cours de son action grimper depuis son entrée en bourse.

Monday.com est une plateforme basée sur le Cloud qui permet aux entreprises de créer leurs propres applications et logiciels de gestion du travail.

Le cours de l'action Monday.com clôturait à 275,7 dollars le vendredi 3 décembre.

Confluent



Date de l'introduction en bourse : 24 juin 2021

Prix de cotation : 36 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 9,1 milliards de dollars

Confluent, la plateforme de streaming de données issue de LinkedIn, a clôturé son premier jour de cotation 25 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse.

L'action Confluent clôturait à 72,7 dollars le vendredi 3 décembre.

Gitlab



Date de l'introduction en bourse : 14 octobre 2021

Prix de cotation : 77 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 11 milliards de dollars

La plateforme DevOps GitLab est entrée en bourse après avoir levé plus de 414 millions de dollars en tant que société privée. Gitlab est une plateforme DevOps qui combine la capacité de développer, sécuriser et exploiter des logiciels dans une seule et unique application.

La société a levé environ 650 millions de dollars lors de son introduction en bourse et ses actions ont bondi de 35 % lors de leur premier jour de négociation.

L'action GitLab a clôturé à 88 dollars le vendredi 3 décembre.

Allbirds

Date de l'introduction en bourse : 3 novembre 2021

Prix de cotation : 15 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 2,2 milliards de dollars

L'entreprise de chaussures Allbirds est entrée en Bourse au mois de novembre, levant environ 303 millions de dollars lors de son introduction. L'entreprise fait partie d'un grand nombre de sociétés du secteur de la consommation qui sont entrées en bourse cette année, notamment Warby Parker, FIGS et Poshmark.

À la fin de sa première journée de négociation, l'action Allbirds a clôturé 91 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse. Notez cependant que le vendredi 3 décembre le titre Allbirds s'échangeait à seulement 14,2 dollars.

Rivian



Date de l'introduction en bourse : 10 novembre 2021

Prix de cotation : 78 dollars

Valeur lors de l'entrée en bourse : 66,5 milliards de dollars

Le fabricant de véhicules électriques Rivian est entré en bourse dans le cadre de la plus grande introduction en bourse de l'année. Bien que la société n'ait pas encore livré beaucoup de véhicules, son partenariat avec Amazon et le nombre de précommandes ont probablement contribué à une valorisation élevée et à une levée de fonds d'environ 10,5 milliards de dollars lors de son introduction.

Rivian a clôturé sa première journée de négociation 29 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse et l'action Rivian a clôturé à 104,67 dollars le vendredi 3 décembre.

